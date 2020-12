ALTOCAMET presenta nuevo single «Prohibición»

Por Fabián Torres

Prohibición es un trabajo muy elevado y puramente ambicioso como nos tiene acostumbrados, ALTOCAMET en cada uno de sus últimos lanzamientos. Ya desde el Arte de tapa podemos observar cual va a ser el lado por el que esta banda Marplatense desea conquistarnos con este nuevo material.

Este adelanto de su próximo disco “Surfista Nocturno”, a editarse en el 2021, nos sumerge en un mundo tan habitual como la misma respiración. Nos habla de eso que nunca termina de ser lo correcto, pero no podemos dejar de aceptarlo y hasta añorar cuando deja de existir, nos habla de lo humano y de sus deseos, de la verdad, de la aceptación o no de la propia naturaleza, pero no de un costado pecaminoso sino del más puro lado Humano. Somos seres imperfectos y tenemos que aceptarlo nos dice la lírica de esta hermosa canción.

Musicalmente Prohibición está realizada con una melodía de esas que inconscientemente crean una complejidad que nunca deja de retumbar en las profundidades de nuestro ser, como las cosas más bellas. Una base triangular de bajo, batería y teclados sirven de sostén de la estructura sutil de las guitarras, voces y demás sonidos creando un movimiento onírico continuo.

Prohibición es de esas canciones que hace que te muevas de lado a lado como si el océano te gobernara al antojo de su ritmo.

Al escuchar esta canción, por momentos, resulta inevitable que en nuestras mentes se despierten, sin intención alguna desde lo consciente, las músicas de los años 80/90 sobre todo de aquellos representantes de la movida Post Punk, New Wave, Rock Gótico, británicos.

Hoy ALTOCAMET, con este nuevo single, cabe mencionar editado en Vinilo de 7” y disponible en todas las plataformas digitales, nos demuestra sin dejar duda alguna que es uno de los exponentes más notorios de la Música alternativa del País.

Acerca de ALTOCAMET

La banda marplatense integrada por Canu Valenzuela , Mariana Monjeau y Pedro Moscuzza , más los músicos invitados estables Lautaro Minich y Emi Mendez ya con 25 años de carrera y un largo camino recorrido nos sorprenden en una nueva aventura sónica oceánica y ensoñadora.

Grabación: Adrián Canu Valenzuela

Mezcla: Graham Sutton

Producción: Altocamet y Graham Sutton

Masterizado en Londres por Matt Colton (My Bloody Valentine, Let’s Eat Grandma y Aphex Twin entre otros)

Arte de Tapa: Andy Wella

Fotografía: Santi Vellini

Músicos:

Mariana Monjeau: Teclados

Pedro Moscuzza: Batería

Canu: Voz y guitarras

Lautaro Fernandez Minich: Bajo

Grabado en Félix U files, La Casita y Cuero estudios.

Editado por Casa del Puente Discos