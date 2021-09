Altocamet: Asimilando infinitos

Por Fabián Torres

El nuevo álbum de Altocamet, Surfista Nocturno es un concepto multifacético dividido en capas, de las realidades que nos atraviesan, basado en fotografías de un infinito cotidiano y al alcance de la mano. Este álbum, como quizá ningún otro en la discografía de la banda, nos demuestra un estado de madurez casi absoluto, es por eso que al escucharlo no podemos aislarlo de la totalidad de las distintas obras que componen 25 años de trayectoria pero lo que si podemos, es más debemos, es contextualizarlo. Inserto en una época fuera de lo común la banda edita un álbum gestado y desarrollado dentro de una idea con una impronta simplificadora de muchas de las problemáticas humanas, algunas de ellas innatas y otras no tanto (desamores, prohibiciones, vueltas, resurgir, decepciones, temores experiencias truncas, etc.) Altocamet utiliza palabras simples para describir situaciones simples y las lleva al extremo de su etimología para alimentar una identidad de la cual en ocasiones renegamos como individuos y como sociedad.

Surfista Nocturno es un álbum donde el tiempo, por ejemplo, es mencionado varias veces como lo que es, lo inexorable, pero a la vez también como un concepto esperanzador y no como una carga imposible de sobrellevar. El álbum apunta a los sentidos de forma permanente como la herramienta necesaria para comprender lo abstracto y lo concreto.

Las distintas búsquedas que nos plantea este álbum, al momento de escucharlo, convergen entre si brindándonos un nuevo y muy interesante abanico de posibilidades que Altocamet nunca había desarrollado de esta manera, un claro ejemplo de esto es lo terrenal de su lírica, la cual crea una poética mucho más sencilla de abrazar.

Los Sonidos que terminan de componer la parte musical, al igual que sus letras, demuestran una evolución y una madurez que le permite atravesar, sin tapujos ni temores, estilos, sonidos, tecnologías y demás particularidades que hacen al todo.

Surfista Nocturno es aquella flecha lanzada sin ninguna posibilidad de fallar su destino. Es la certeza. Es un álbum con notoria fragancia a una identidad que refleja en gran parte lo que somos en nuestro interior.

Surfista Nocturno es un espíritu rupturista, es la riqueza de la palabra y es el acotado y preciso desborde de melodías que nos hace falta… siempre.