Alguien puede pensar en el futuro

Docentes dando clase por Whatsapp. Problemas de conectividad. Escases de recursos tecnológicos. La situación educativa de Mar del Plata mostró sus falencias profundas durante la pandemia.

por Tomás Russo

Una vianda para poder pensar, una fotocopia para poder estudiar. Las profesoras y maestras de Mar del Plata cumplen mucho más que un rol educativo para sus estudiantes en época de pandemia.

Son tantas las falencias que tiene la educación que es imposible enterarse de todas. La marginalidad está a la vuelta de la esquina. En Mar del Plata hay entre jardín de infantes, primarios, secundarios, terciarios, universitarios, escuelas especiales, municipales, provinciales, estatales y privados, más de 600 centros educativos.



Hace tiempo que la educación abandonó a muchos. Y el hambre duele.

—Educación en cuarentena: el principal canal de comunicación entre los docentes y los alumnos es WhatsApp—

Debido a la pandemia, el uso de la tecnología como un instrumento troncal para la educación pasó al primer plano y dejó de ser una mera herramienta más en un largo proceso de aprendizajes, descripción hecha de acuerdo con los resultados preliminares de la encuesta a equipos directivos y hogares realizado por el Ministerio de Educación de la Nación.



En Mar del Plata especialistas del Conicet ya habían advertido meses atrás las serias dificultades que tienen las familias de menores recursos y los trabajadores para cumplir con las nuevas pautas educativas que se impusieron en la pandemia. En ese sentido, un relevamiento de conectividad del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) junto a Barrios de Pie en los barrios populares marplatenses evidenció que hasta un 80% no posee computadoras y sólo un 23,5% tiene conexión wifi y de baja calidad.



¿Cómo adaptarse a la tecnología cuando la tecnología ni siquiera llegó a las manos de todos y todas?

Sábado 14 de marzo, 16hs. Netflix en la televisión. Suena el teléfono. Quien estaba del otro lado de la línea era el Intendente Guillermo Montenegro.

-Sebastián, necesito que vengas urgente a la municipalidad, estoy acá con Viviana Bernabei, tenemos que suspender las clases.

-Ya salgo hacia allá, contestó él.

La situación marplatense es distinta de acuerdo al lugar. No son iguales los barrios, ni son iguales los colegios y las escuelas. Para entender mejor hay que leer y escuchar algunos testimonios. Sebastián Puglisi, secretario de Educación municipal, destaca varios puntos para poder analizar y comprender una situación que no es tan simple como intenta parecer.

“Lo primero que se nos ocurrió fue hacer una página de facebook que se llama Continuidad pedagógica, que hoy tiene 5000 participantes. En aquel momento dijimos ¿cómo hacemos para mantener el vínculo Secretaría de Educación y docentes, para luego docentes – niños – padres?”, explicó Sebastián.



“La pandemia nos explotó en la cara”

La realidad que muchos desconocen en General Pueyrredón, el lado b de la educación, él la conoce mejor que nadie: “Nuestras escuelas municipales están todas en la periferia, en ese lado b que vos decís. Cuando se legisla, cuando se habla por lo general se hace para los sectores medios. Ahora todos decimos ‘queremos volver a la escuela’, pará. Los sectores medios que ya están cansados de tener a su chico jugando a la play en la casa están en condiciones de volver a la escuela pero ¿si yo te muestro como están las condiciones de vida de buena parte de nuestro sistema educativo municipal? Vos dirás seguramente este chico va a estar mejor en la escuela que en su casa. Porque son chicos que están en la calle, no tienen protección, en su casa no tienen alcohol, en su grupo están todos juntos sin barbijo… es bien riesgosa la situación y bien distinta. Si algunos sectores no están cerca de la escuela en normalidad, imaginate en pandemia”.

El docente tiene que ir casa por casa repartiendo módulos, tiene que acercarse a la escuela para entregar viandas semanales y fotocopias, tiene que hacer cosas muy diferentes a la normalidad conocida. “Lo que están trabajando los docentes este año es impresionante”, agregó.



Juan Ignacio Macció profesor de Educación Física en distintos establecimientos educativos de General Pueyrredón destacó su experiencia educativa a través de la plataforma digital: “No solo es difícil para los alumnos, también para muchos profesores. Esto cayó de golpe, en especial para aquellos profes que son muy grandes y nunca probaron esta modalidad de trabajo”.

Con respecto a la asistencia de sus clases expresó: “bajó mucho. No solo económicamente sino psicológicamente este sistema online excluye mucho. Es más difícil que se concentren, tienen menos ganas de estar en la clase, no todos tienen los mismos recursos tecnológicos y de internet y varias cosas más. Espero que se pueda volver a la presencialidad lo antes posible y ahí sí ir mechando entre lo presencial y lo online”.



En la otra vereda, la posición de dirigentes de la oposición, más específicamente de “Libres del Sur”. Ellos, desde agosto de este año, plantean un “Plan Integral de Inclusión Digital para Mar del Plata y Batán”.

“Proponemos poner en marcha un plan basado en tres ejes: infraestructura para el acceso al servicio de Internet de calidad en los barrios populares – acceso a dispositivos tecnológicos – formación digital. El acceso al servicio debe garantizarse a través de la articulación de los movimientos sociales que conocen y son protagonistas en los territorios, ENACOM, la industria TICs local-nacional y las cooperativas proveedoras de servicios de internet, mediante la implementación de un plan de infraestructura de conexión a internet de calidad para todos los barrios populares de Mar del Plata-Batán”, destacó uno de sus referentes.



Mientras tanto, los chicos y las chicas siguen esperando ese momento bisagra que les permita proyectarse hacia un futuro, en el que la educación funcione como instrumento para el desarrollo y la superación de toda forma de exclusión. Al fin y al cabo, una educación inclusiva, equitativa y de calidad.