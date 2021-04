Alerta por fuertes lluvias en General Pueyrredon

El Servicio Meteorológico Nacional comunica que rige un alerta para las próximas horas, en General Pueyrredon y zonas aledañas, que incluye intensas lluvias y tormentas.

Algunas serán fuertes y con abundante caída de agua en cortos períodos. Se desplazarán durante todo el día lentamente hacia el noreste de la provincia.

A su vez, se han emitido alertas amarillas y naranjas por acumulados que podrían superar los 100 mm.

Durante el viernes, continuarán las lluvias y tormentas en el norte y este bonaerense durante la mañana.

Entre el sábado y el domingo, la formación de una baja presión sobre Uruguay generará lluvias y tormentas en buena parte de la provincia acompañadas de vientos intensos del sudeste con ráfagas rotando al sur. Las zonas más afectadas serán las del este y el norte bonaerense.

Ante cualquier eventualidad, se recuerda que está disponible el teléfono 103 (Defensa Civil), así como el 911 (Policía) y 100 (Bomberos).



Se indican las siguientes recomendaciones a tener en cuenta:

• Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la tormenta.

• Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

• Cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos y chapas.

• Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle, desde balcones.

• Asegurar andamiajes, grúas y otros elementos de obra.

• Alejarse de cornisas, muros, árboles y tomar precauciones delante de edificios en construcción.

• No concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.

• Evitar la utilización de embarcaciones y revisar sus amarras. No practicar deportes acuáticos en ningún caso.