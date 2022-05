Aldosivi y un adiós inapelable

Copa de La Liga – Cuartos de Final – Buenos Aires

Por Juan Carlos Morales / Racing 5- 0 Aldosivi

No hubo dudas. Racing arrolló a Aldosivi y sigue en la Liga profesional de fútbol. Seguramente se esperaba otro final para el equipo marplatense, pero fue una concluyente caída (5-0) que no borra la campaña anterior donde con 20 puntos no solo se encaramó entre los mejores, sino que redondeó la mejor actuación de un representante de la ciudad en la primera división profesional a lo largo del historial (1967 a hoy). Desde el comienzo el dueño de casa estableció superioridad que se vió reflejada claramente en el tanteador.

El primer tiempo fue de clara supremacía local. Con buen movimiento de pelota y correcta utilización de las puntas ( vía Rojas por derecha y Chancalay por izquierda) marcó diferencias. Las apariciones ofensivas de Alcaraz(autor de dos goles , el primero casi al iniciarse e juego) le dieron tranquilidad en el resultado en tanto su rival pagaba caro ciertas desatenciones defensivas y bajas actuaciones como la de Martinez en el medio campo. Precisamente el segundo tanto se originó en una imprecisión entre Martínez y Román que generó el ataque «blanquiceleste».

El portuario salvo una entrada de Mosquera y una de Cauteruccio , en la parte final de la etapa, no inquietó. Además se encontró con un oponente que tuvo mejores respuestas futbolísticas para justificar el parcial de 2-0.

El 1-0 llegó tras una buena comunicación por derecha con centro perfecto de Rojas para la cabeza de Alcaraz y el segundo se gestó por izquierda y se concretó por el ángulo derecho del área donde llegaron dos jugadores de la «academia» totalmente solos y fue Alcaraz quien sometió a Devecchi.

Martín Palermo quemó naves en el complemento. Mandó a la cancha a Pisano e Iritier pero en la primera maniobra de la segunda parte, Valentini le cometió penal a Copetti y con su conversión prácticamente definió el match. El propio Copetti aprovechó una nueva indecisión del fondo «auriverde» y cristalizó un lapidario 4-0. A esa altura al encuentro le sobraron 25 minutos. Por entonces ingresó Silva, por Morelo, en tanto Gago cuidaba jugadores para la semifinal del sábado y uno de los que entraron, Correa, alargó la goleada con un 5-0 inapelable.