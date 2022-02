Aldosivi Utilitario 2 – 0

Copa de la Liga – Fecha 3 – Mendoza – Godoy Cruz 0 – 2 Aldosivi

Por Juan Carlos Morales:

Aldosivi ganó el partido que tenía que ganar. En su lucha por superar a los equipos que asoman como rivales en zona de descenso, consiguió doblegar a Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza por dos a cero. Para ello empleó una táctica de espera y contundencia en contragolpe. Aún con un hombre más (fue expulsado Ramírez a 25 minutos del final) recién cuando conquistó el segundo gol, vía Pisano a seis del epilogo, fue protagonista, controló el balón y pudo aumentar , en tanto atrás no tenía riesgos.

Al éxito se le suma el saldo negativo de las lesiones de Maciel, Iritier y Mosquera. Como positivo, se agrega el buen debut del joven Morello, demostrando que en la reserva también se forman futbolistas con futuro.

El primer tiempo en un campo de juego en pobre estado fue de escaso nivel. El cuadro marplatense, prefirió cederle la iniciativa al bodeguero y si bien eso lo llevó a jugar con escasa tenencia de pelotaen una acertada réplica, , obtuvo el triunfo parcial. La maniobra la gestaron Martínez con un pase perfecto en profundidad y Mosquera con buen desborde por derecha y centro rasante al área menor para la conversión de Cauteruccio. La diferencia afianzó el overol portuense y acentuó la búsqueda cuyana con un gol bien anulado por posición adelantada. El trámite confirmó la buena tarea del arquero José Devecchi que acompañó la lluvia con oportunas intervenciones.

El saldo, no obstante, fue generoso para la visita que no pudo ser más utilitaria y práctica.A lo largo de gran parte del complemento, el panorama no cambió. Hasta el 2-0 de Pisano, el perdedor controló el juego y los de Palermo no aprovecharon el hombre demás que tuvieron ante la roja a Ramirez (píe elevado a la cabeza de Iñiguez). Cuando el reemplazante de Mosquera , resolvió , hubo otro partido.

Todo fue del «auriverde» que inclusive pudo aumentar. En especial cuando Román (que entró por Milo) reventó el travesaño mendocino.Como señalamos al principio: Aldosivi ganó tres puntos claves. Aunque en juego debe parecerse más al de los diez minutos finales. No siempre puede ganar con overol y Caute. Los ingresos de Silva y Pisano fueron una brisa positiva.