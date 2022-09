Aldosivi sin Rumbo

Primera División – Fecha 18 – Buenos Aires

Por: Juan Carlos Morales / Independiente 3 – 0 Aldosivi

Aldosivi mostró un nivel bajo, sufrió una dura derrota con Independiente (3-0) y enfrenta un panorama preocupante, pues no solo figura en el último lugar en la lucha por no descender, sino que su técnico no encuentra el buen rendimiento de su equipo y las posibilidades para reaccionar .

Lo poco que había conseguido (solidez defensiva) lo perdió en las últimas fechas y sigue dando ventajas por el escaso peso en el armado y la ausencia de definición. Un golpeado rival encontró las vías para alcanzar un marcador rotundo y aliviar un poco su irregularidad y la disconformidad del público.

El primer tiempo fue claramente del «rojo». En el primer cuarto de hora concretó su dominio con un lindo gol de Ferreyra. Después trabajó más de contra y llegó al segundo tanto merced a una muy buena definición de Fernández. Se retiró al descanso con un merecido 2-0 que pudo ser mayor de haber estado fino Batallini en la conclusión. Enfrente una débil oposición marplatense que dio ventajas en todas sus líneas.

No pesó arriba, atrás resultó vulnerable y en el medio no consiguió recuperar y armar jugadas claras. De allí que no solo preocupó la caída sino la falta de solidez. Aquél veranito ante Gimnasia y Colón, naufragó tras la derrota con Sarmiento y el parcial con la escuadra de Julio César Falcioni.

En el arranque del complemento Somoza apostó a los ingresos de Cervera y Zacaría(por Cerro y Martínez) ,luego sumó a Iñiguez, Silva y Tomas Martínez pero ya era tarde para revertir la derrota. Si bien consiguió una leve mejoría , se expuso a contraataques peligrosos. De allí el tercero (Batallini) que poco después de los veinte, resolvió el trámite. Ya el o-3 era inaccesible para este débil «tiburón».

Casi media hora de sobra. Uno estaba cómodo con la goleada y el otro vivía una noche tormentosa como ocurría en Avellaneda con viento, granizo y lluvia.