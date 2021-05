Aldosivi se rindió ante Coronel

Aldosivi fue de mayor a menor y terminó perdiendo 3-1 con Argentinos Juniors en el Minella. El cuadro marplatense como la tarde. De una jornada primaveral el cotejo se cerró con un diluvio inquietante. De allí que el «tiburón» luego de vencer con justicia y cierta comodidad 1-0) (gol de Braida) se rindió frente a la visita que tuvo en los cambios de Milito y el oportuno empate de Villalba (al cierre del primer tiempo) las claves para quedarse con los tres puntos en la anteúltima fecha del campeonato superior del fútbol de nuestro país.

Mateo Coronel, ingresado en el segundo tiempo, concretó los dos tantos de la diferencia. El primero con ayuda de Gil Romero quien en su intento por evitar el 1-2 confirmó sobre la raya de sentencia la caída del arco. Lo cierto que su aporte fue decisivo. Con espacio y a favor de errores defensivos marplatenses( en el primer gol Schunke perdió en el medio campo con la aparición de Coronel) rubricó un pasaje inteligente de su escuadra , que tuvo , sin dudas, mayor efectividad que el portuario que cuando debió noquear (mitad de la etapa apertura) no lo hizo. Por eso que lamentó situaciones muy claras como aquella de Maciel que pudo cambiar la historia.

El arranque del cuadro de Gago fue auspicioso. A favor de un oponente que debido a la maratón de partidos (venía de jugar el jueves en Chile por la Libertadores) puso un elenco alternativo, lo desbordó con protagonismo y ofensiva. Tenía todo para ganar. Pero no lo definió. Perdió oportunidades propicias y cuando el trámite no lo presagiaba, recibió el impacto de la igualdad de Villalba .En la complementaria hubo cambios masivos en el «Bicho» de La Paternal, optó por jugar al error rival y con espacio para contraatacar estampó un contundente 3-1.

La semana próxima Aldosivi se despedirá en el Monumental con River y de alguna manera sera juez de la posibilidad para clasificar de los «millonarios». Esta claro que por ahora prevalecen las intenciones. La realidad es dura. Bastaría con comprobar que solo consiguió 11 puntos sobre 36.