Aldosivi No Tuvo Repuesta

Copa de la Liga – Fecha 12 – Zona 2 – Mar del Plata

Por Juan Calros Morales / Aldosivi 0 – 2 Huracán

Era la gran ocasión. Un triunfo lo clasificaba .Pero no ocurrió. Fue todo lo contrario. Aldosivi interrumpió su racha positiva y cayó sin atenuantes ante Huracán (2-0) en el José María Minella. Ahora quedó cuarto y debe visitar al mejor del grupo, Estudiantes para luego recibir a Arsenal. Tiene 20 puntos como Tigre, uno menos que Boca, y cuatro más que los otros aspirantes, Colón y Barracas Central. La historia no se definió.

Matias Coccaro materializó en la red, la clara superioridad que exhibió en el primer tiempo el «globo». Desde el comienzo asumió la iniciativa ante un rival desbordado e impreciso. El cuadro de Kudelka utilizó preferentemente la punta izquierda para generar los mayores riesgos. El marcador Lucero se vio frágil y no pudo con la gestión de Cabral.La búsqueda tuvo frutos en la precisión del «zorro» Coccaro que en el segundo ganó de cabeza. El 2-0 a esa altura era totalmente justo.La claridad de Candia fue otro de los factores claves para la producción del ganador.

Nada cambió en el periodo final. El marplatense no encontró el rumbo no obstante los cambios. Tuvo más la pelota pero siguió con su escasa eficacia. Esta vez no hubo gol de Cauteruccio, ni atajadas milagrosas de Devecchi. El elogiado esfuerzo de equipo no bastó para neutralizar los intentos de un oponente tranquilo y con diferencia suficiente para manejar el trámite hasta el epílogo sin grandes sobresaltos.

No hubo polémicas ni dudas. Huracán fue más y se quedó merecidamente con los tres puntos. Con alta presión pudo enhebrar su cuarta victoria en el campeonato.