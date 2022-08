Aldosivi No se Copa

Copa Argentina – 16vos de Final – San Nicolás

Por Juan Carlos Morales / Newel’s 4 – 2 Aldosivi

Aldosivi , con suplentes, no pudo avanzar en la Copa Argentina. Perdió 4-2 con Newell´s Old Boys luego de un trámite interesante y que mostró a un equipo portuario que igualó el primer tiempo 2-2 pero después se rindió ante el rosarino que en esa fracción del juego agudizó las falencias defensivas del «Tiburón» que debido a sus flaquezas en retaguardia resultó vulnerable. De cualquier manera fue un digno oponente en la etapa inicial , donde no solo convirtió (vía Martinez y Tobares) sino que estrelló un remate en el palo y alimentó la ilusión de sus numerosos seguidores, en mucho menor cantidad de cualquier forma que los «rojinegros» que en un número aproximado a 15.000 se trasladaron a San Nicolás (80 kilómetros de Rosario) contrastando con los 600 que la separan de Mar del Plata.

La claridad y experiencia de Melli y los recursos ofensivos de Martínez resultaron lo más destacado en la escuadra de Leandro Somoza que prefirió resguardar a los habituales titulares para la Liga Profesional (lucha del descenso mediante) exponiéndose a quedar afuera de este certamen, del cual se fue con absoluta dignidad, pues la caída resultó maquillada por la enorme entrega de esta improvisada formación.

El marcador final expresa justicia. Pero está claro que dejar en el balneario jugadores del peso de Devecchi y cía es demasiado riesgo. No nos olvidemos que su antagonista es uno de los animadores del torneo a pesar del bajón experimentado en las fechas posteriores a su derrota con Central.

Aldosivi pone todas sus fichas en la apuesta venidera con Huracán y entonado por su reciente halago en Lanús. Sabe que en ese frente camina la verdad del futuro. Por eso, lo que viene en el Minella no admite errores.