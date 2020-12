Aldosivi no puede de local

Caýo 1 a 0 frente a Rosario Central. La victoria rosarina se concretó con un golazo del joven delantero Alan Marinelli. El nuevo año tendrá al equipo marplatense recibiendo a Unión de Santa Fe el próximo 4 de enero a las 17:10.

El triunfo de Central en Mar del Plata lo dejó al tope de la tabla de posiciones en la fase Complementación, en la Zona A, de la Copa Diego Maradona. Aldosivi tuvo el control del balón y generó jugadas con mayor profundidad pero se quedó con las manos vacías.

El joven Marinelli cambió por gol la primera chance de tuvo. A los 15 encontró la pelota en el borde del área tras una fallido despeje y dibujó una media vuelta que dejó sin chances al arquero Luciano Pocrnjic, señalando así. cuatro goles en los últimos tres partidos que disputó.

Aldosivi intentó pero no pudo quebrar la resistencia del arquero canalla. Marcelo Miño mantuvo su valla en cero. Los locales intentaron, aún sin claridad, al menos emparejar el resultado pero no lo consiguieron. Hicieron méritos para ello pero la suerte tampoco los acompañó y score no se modificó. El festejo fue rosarino. Aldosivi volverá a ser local en su próxima presentación, ya en 2021.

Síntesis:

Aldosivi (0): Pocrnjic; Emanuel Iñiguez, Schunke, López Quintana y Fernando Román; Gil Romero; Iritier, Indacoechea, Grahl y Milo; Federico Andrada. DT: Ángel Guillermo Hoyos.

Rosario Central (1): Marcelo Miño; Damián Martínez, Joaquín Laso, Jonathan Bottinelli y Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra, Rinaudo, Vecchio y Luciano Ferreyra; Alan Marinelli y Gamba. DT: Cristian González.

Gol: en el primer tiempo, 15’ Marinelli.

Cambios: en el segundo tiempo, en el inicio, Gino Infantino por Marinelli, 13’ Pissano por Ferreyra, Matías Villarreal por Indacoechea (lesionado) y Braida por Milo, 21’ Rodrigo Contreras por Gil Romero, 26’ Facundo Almada por Martínez, 31’ Perinciolo por Román, Ramírez Kloster por Iritier, Dupuy por Infantino y Novaretti por Gamba.

Cancha: Estadio “José María Minella”.

Árbitro: Fernando Rapallini.