Aldosivi jugó para quedarse en la Superliga

Superliga – Fecha 17 – Mar del Plata

Con enorme esfuerzo pero con absoluta justicia, Aldosivi logró una gran victoria, al reanudarse la Superliga, frente a Lanús. Fue 2 – 0 con la rubrica de una de sus figuras: Bertoglio quien definió ya en tiempo de descuento, a pase del agotado Gino .Enfrentó a Rossi, como extremo derecho, ingresó al área en diagonal y con un disparo rasante y cruzado sometió al guardavallas.A lo largo del encuentro, los dirigidos por Hoyos estuvieron más precisos que el «granate» y firmaron los tres puntos con un excelente contragolpe en un momento que el visitante desesperaba por la igualdad, empujado por el acertado trabajo de Esquivel y no obstante las malas decisiones del ingresado De La Vega por la izquierda. En tanto el «auriverde» consolidaba su dominio en defensa frente al temible Sand, de escasa participación. Este halago y el anterior con Colón(a fines del 2019) le permiten escaparle al fantasma del descenso y afrontar el futuro con mayores perspectivas.

En el primer tiempo, no se advirtió la diferencia de diecisiete puntos. El local se mostró seguro con la pelota y a partir del golazo del uruguayo Gino (16 minutos) concretó la ventaja parcial. La conquista nació de un buen movimiento de hombres y balón. Lo gestaron por izquierda y a una buena subida del lateral Villalba, sobrevino un freno acertado,al llegar al final del terreno, y un pase atras,rasante, a la puerta del area que el oriental conectó con un imponente remate alto junto al palo izquierdo del golero Agustón Rossi que no tuvo chance.El portuario se mostró firme en defensa y su calificado rival no tuvo profundidad, salvo por alguna acción de Marcelino Moreno. Y la más clara fue un centro aereo donde el arquero Assmann quedó a mitad de camino y a un cabezazo de Muñoz sobrevino la arremetida de Moreno que desvió el toque final,malogrando el empate.No obstante el balance de esa fracción del juego mostró a un «tiburón» inteligente que por un lado contuvo al poderoso antagonista y por otro , aprovechó espacios para atacar con criterio y peligro. De haber sido más generoso y participativo Verón hubiera logrado, en alguna replica, mayor redito.

En el complemento, nada cambió. Como se preveia los de Zubeldia salieron a buscar, ofrecieron espacios para las replicas marplatenses, pero tuvieron pocas opciones de gol. Y cuando las consiguieron, chocaron con el buen aporte de Assmann que tuvo la más dificil cuando rechazó al corner un cabezazo de Quignón. Antes de su gol , Bertoglio (que fue una de las figuras del match junto a Fara y Gil Romero pudo haber aumentado pero falló en el tiro del final.También funcionó muy bien el medio campo de Aldosivi. En la tarea de Gil Romero, Gino y Maciel con el aporte permanente de Andrada, naufragó Lanús que careció de la consistencia habitual.