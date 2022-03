Aldosivi en Negativo

Copa de La Liga – Fecha 5- Zona 2 – Buenos Aires

Por Juan Carlos Morales – Barracas Central 2 – 0 Aldosivi

Fue una derrota que dolió el doble. No solo perdió con Barracas Central (1-2) sino que cayó ante un rival directo en la lucha por mantener la categoría. Aldosivi estuvo vacío de ideas. No obstante la victoria parcial, no aprovechó la supremacía numérica (el ganador terminó con un hombre menos) y en el complemento recibió los dos goles y se resignó a una versión negativa que lo condenó a un traspié de algún modo inesperado pues su oponente no sumaba puntos.

El verdugo fue un ex jugador del club como el rosarino Nery Bandiera.Ni el latigazo de Cauteruccio (autor de la conquista inicial) evitó la noche amarga. Tampoco la fugaz impresión que había mejorado su relación con el balón. Lo que Matias Palermo advertía luego de los cotejos con Godoy Cruz y Central Córdoba de Santiago del Estero se dió. Y esta fue la tercera presentación ,sobre cinco, con marcador adverso.

El «tiburón» no encuentra la alineación que alimenta esperanzas de buen juego y eso se advierte en la tabla de posiciones donde solo totaliza cuatro puntos y supera nada más que a Patronato y su rival de esta noche.

Ahora viene Tigre pero la clave pasa por alcanzar el nivel que su público y el entrenador quieren. Hoy arrancó con dos novedades: Lucero por Iñiguez y Zacaria en el medio por Mancini y entre las variantes del segundo periodo se sumó el uruguayo Silva. Pero el fútbol no aparece. Los tiempos se acortan y la impaciencia aumenta. En tanto «el guapo» presentó a Alfredo Berti como orientador y alcanzó imagen de victoria.