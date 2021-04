Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se reunirán mañana

El Gobierno confirmó que Alberto Fernández recibirá mañana al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para mantener una reunión urgente luego de la decisión unilateral de parte de la Nación para aplicar nuevas medidas restrictivas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y frenar el avance del coronavirus.

El jefe del Estado había dicho más temprano en conferencia de prensa que quería reunirse con el Presidente para discutir los puntos más polémicos del anuncio de anoche, especialmente, el cierre de las escuelas. Desde la sede de Uspallata, Rodríguez Larreta reprochó al oficialismo por no consultarlo sobre los anuncios y lamentó que se haya “roto” una forma de trabajo conjunta con la Nación.

Alberto Fernández reconoció hoy ante la prensa que no consensuó los detalles del nuevo decreto con el jefe de Gobierno de la Ciudad, y deslizó como crítica que la Policía de la Ciudad en los últimos días no actuó en en las calles para hacer cumplir las restricciones nocturnas anunciadas el viernes. Más tarde, ante el pedido del alcalde porteño, fuentes del Gobierno dijeron que no lo recibiría. Pero finalmente hubo marcha atrás y se confirmó que Larreta visitará Olivos mañana a las 10.