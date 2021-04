Alarma por el cierre del Hotel Sheraton y el futuro de sus trabajadores

El establecimiento cinco estrellas cerró sus puertas. La medida «genera una enorme incertidumbre entre sus más de 80 trabajadores», como así también «en otros tantos hoteles que cerraron o que directamente nunca volvieron a abrir», indicó Pablo Santín, dirigente de la Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de Mayo.

La Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de Mayo manifestó su preocupación por la reciente determinación del Hotel Sheraton de Mar del Plata de cerrar sus puertas «hasta nuevo aviso» y por la situación laboral de las más de 80 familias de trabajadores que dependen de la actividad del establecimiento cinco estrellas.

Luego de Semana Santa y en medio de la incertidumbre que reina en la hotelería por el futuro inmediato de la actividad ante la segunda ola de coronavirus y las nuevas restricciones, el Hotel Sheraton cerró sus puertas, decisión de la empresa que los trabajadores simbolizaron con el encendido de las luces de sólo algunas habitaciones, formando la figura de un corazón en medio de la oscuridad.

«Hay al menos 80 familias que dependen de la actividad de este hotel y su situación para los próximos meses es totalmente incierta», señaló Pablo Santín, referente de la Agrupación 25 de Mayo.

«Es incierto hasta cuándo se mantendrá esta medida, que no sólo fue adoptada por el Sheraton sino por otros tantos hoteles de Mar del Plata que ni siquiera en la temporada de verano volvieron a reabrir», expresó el dirigente hotelero.

«Si un hotel cinco estrellas cierra de esta manera, qué les queda a los de categorías más bajas que tienen menos espalda para sostenerse en el marco de la feroz crisis provocada por la pandemia», agregó.

La Agrupación 25 de Mayo se puso inmediatamente a disposición de los trabajadores y manifestó su solidaridad y total acompañamiento en este momento.

«Estos hechos no hacen más que reafirmar la alarma y la situación crítica bajo la que se encuentran los hoteles de Mar del Plata. Dicha preocupación viene creciendo y luego de la temporada se intensificó, lo que demanda urgentes medidas de contención para sostener las fuentes de trabajo, ya que en medio de la crisis que arrastramos, no podemos aceptar que sigan perdiéndose más empleos en la actividad; estamos al límite», completó Santín.