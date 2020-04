4 años de abrazo ciudadano

La construcción colectiva “Abrazo Ciudadano” celebra su cuarto aniversario como agrupación política sin detener el trabajo y acción comunitaria.

Encabezada por su referente el concejal Vito Amalfitano, continúa con las reuniones plenarias semanales de manera virtual en tiempos de pandemia, trabajando en el análisis político, capacitándose, abordando situaciones de coyuntura y planificando gestiones para los vecinos y vecinas de Mar del Plata – Batán.

La agrupación se gestó dentro del espacio de Fernanda Raverta el 18 de abril de 2016 y desde entonces realizó multiples tareas desde el plano social, solidario, político y de formación.

En este marco, la ministra de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires Fernanda Raverta hizo llegar un afectuoso video para sus integrantes, reiterando el cariño y labor conjunta. “Me siento muy feliz de estos cuatro años que compartimos”, expresó.

“Me encantaría que hoy estemos festejando en una peña como lo hacemos siempre, en acciones solidarias, repartiendo útiles, militando o movilizando para compartir cada uno de los actos de nuestro gobierno pero esta situación excepcional nos pone a distancia presencial y debemos cuidarnos”, agregó.

En medio de una ardua labor en la provincia de Buenos Aires, Raverta remarcó sentirse “muy orgullosa de lo que hicimos estos cuatro años, el camino que transitamos juntos que no fue sólo en elecciones o con el compañero Vito en su banca sino por todo lo hecho por cada una y uno de los integrantes de Abrazo, con su compromiso que me llena de orgullo y me honra porque me sé militando al lado de ustedes”.

“Gracias por este camino a la par, codo a codo y les pido que nos cuidemos mucho. Luego, en la primavera, cuando volvamos a salir nos encontraremos en un abrazo”, concluyó sonriente.

De la catarsis colectiva a la práctica política concreta

“Abrazo Ciudadano” es una de las tantas agrupaciones que surgen producto de la derrota electoral de 2015. A partir de la llegada de Macri y el neoliberalismo al Gobierno muchas personas sin militancia partidaria activa necesitaban un espacio donde poder expresarse y sentirse contenidos. Así es como “Abrazo Ciudadano” comienza a gestarse para llenar ese lugar en Mar del Plata y Batán. Pero a diferencia de otras agrupaciones nuevas, se conforma bajo la órbita de la organización política que conduce Fernanda Raverta en Mar del Plata.

Fernanda le propone a Vito Amalfitano la generación de ese grupo, que se reúne por primera vez el 18 de abril de 2016 cinco días después que Cristina Fernández de Kirchner llamara a realizar un Frente Ciudadano. La elección de su nombre no es casual y resulta fiel a esa consigna que impulsó la Presidenta: Abrazar a la ciudadanía y contener a quienes necesitaran un lugar donde poder expresarse. Así nace el primer cometido político de “Abrazo Ciudadano”, cometido que sigue cumpliendo hoy con su esquema ya habitual de reuniones plenarias semanales, incluso por videollamadas grupales en estos tiempos de pandemia.

Desde sus inicios, y de la mano de Fernanda Raverta, “Abrazo Ciudadano” integra la que en 2016 era la Mesa del Frente para la Victoria de Mar del Plata, que luego pasa a ser la Mesa de Unidad Ciudadana y actualmente es la del Frente de Todos.

En sus cuatro años de vida, la agrupación colectiva participa activamente en todas las acciones políticas para la vuelta de un gobierno nacional y popular a nuestro país, la provincia, y por muy poco no se logra que también suceda en la ciudad donde Fernanda Raverta no alcanza la intendencia por sólo dos puntos, pero redondea un logro histórico para el campo nacional y popular en Mar del Plata.

De esta manera un espacio de carácter catártico en sus inicios evoluciona hacia una fuerza política de acción concreta, lo que no sólo se ve en todas las actividades que impulsa sino también en su participación en las campañas políticas de 2017 y 2019, cuando sus militantes son convocados a ocupar roles y funciones destacadas e integrar las listas en las dos elecciones, con la particularidad de encabezar la nómina de concejales en el último comicio a través de nuestro referente Vito Amalfitano.

Hoy “Abrazo Ciudadano” forma parte del Concejo Deliberante, también de espacios de gestión provincial y nacional mientras desarrolla un proceso de formación continua de su fuerza militante, sigue adelante con el cometido de contribuir a mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos de Mar del Plata y Batán.

En sus cuatro años de existencia “Abrazo” avanza como construcción ciudadana, la misma que supo transitar de la catarsis colectiva a la práctica política concreta.