36º Festival de Cine de Mar del Plata: Toda la programación

COMPETENCIAS

Competencia Internacional

Petite maman, de Céline Sciamma – Francia – 2021 – 72’ (Competencia Internacional – Película de Apertura)

Álbum para la juventud / Album for the Youth, de Malena Solarz – Argentina – 2021 – 80’

Diários de Otsoga / The Tsugua Diaries, de Miguel Gomes, Maureen Fazendeiro – Francia, Portugal – 2021 – 101’

El otro Tom / The Other Tom, de Rodrigo Plá, Laura Santullo – Estados Unidos, México – 2021 – 111’

Espíritu sagrado / The Sacred Spirit, de Chema García Ibarra – España, Francia, Turquía- 2021 – 97’

Hellbender, de John Adams, Toby Poser, Zelda Adams – Estados Unidos – 2021 – 82’

Hit the Road, de Panah Panahi – Irán – 2021 – 93’

Kim Min-young of the Report Card / Seong-jeok-pyo-wui Kim Minyoung, de Lim Jisun, Lee Jae-eun – Corea del Sur – 2021 – 94’

Quién lo impide / Who’s Stopping Us, de Jonás Trueba – España – 2021 – 220’

Re Granchio / The Tale of King Crab, de Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis – Italia, Francia, Argentina – 2021 – 106’

The Girl and the Spider, de Silvan Zürcher, Ramon Zürcher – Suiza – 2021 – 98’

What Do We See When We Look at the Sky?, de Alexandre Koberidze – Georgia – 2021 – 150’

Competencia Internacional – Fuera de Competencia

Azor, de Andreas Fontana – Argentina, Suiza – 2021 – 100’

Competencia Latinoamericana

9, de Martín Barrenechea, Nicolás Branca – Uruguay, Argentina – 2021 – 105’

Aurora, de Paz Fábrega – Costa Rica, México – 2021 – 92’

Bob Cuspe: Nós não gostamos de gente / Bob Spit – We Do Not Like People, de Cesar Cabral – Brasil – 2021 – 90’

Camila saldrá esta noche / Camila Comes Out Tonight, de Inés Barrionuevo – Argentina – 2021 – 103’

Carajita, de Silvina Schnicer, Ulises Porra – Argentina, República Dominicana – 2021 – 86’

De todas las cosas que se han de saber / About Everything There Is to Know, de Sofía Velázquez Núñez – Perú – 2021 – 90’

El cielo está rojo / The Sky Is Red, de Francina Carbonell – Chile – 2020 – 77’

El perro que no calla / The Dog Who Couldn’t Be Quiet, de Ana Katz – Argentina – 2021 – 74’

Jesús López, de Maximiliano Schonfeld – Argentina, Francia – 2021 – 90’

La encomienda, de Pablo Giorgelli – Argentina, República Dominicana – 2021 – 102’

Piedra noche / Dusk Stone, de Iván Fund – Argentina, Chile, España – 2021 – 87’

Yo y las bestias / Me & the Beasts, de Nico Manzano – Venezuela – 2021 – 78’

Competencia Latinoamericana – Fuera de Competencia

El empleado y el patrón / The Employer and the Employee, de Manuel Nieto Zas – Argentina, Brasil, Francia, Uruguay – 2021 – 106’

Competencia Latinoamericana de Cortos

A Love Song in Spanish, de Ana Elena Tejera – Francia, Panamá – 2021 – 24’

Atrapaluz / Suncatcher, de Kim Torres – Costa Rica, México – 2021 – 21’

La sangre es blanca, de Óscar Vincentelli – España, Venezuela – 2020 – 13’

Los huesos / The Bones, de Cristóbal León, Joaquín Cociña – Chile – 2021 – 14’

Síndrome de los quietos / The Stillness Syndrome, de Elías León Siminiani – España, Colombia – 2021 – 30’

Vagalumes / Fireflies, de Léo Bittencourt – Brasil – 2021 – 19’

Competencia Argentina

Atlas, de Guadalupe Gaona, Ignacio Masllorens – Argentina – 2021 – 89’

Danubio / Danube, de Agustina Pérez Rial – Argentina – 2021 – 62’

Estrella roja / Red Star, de Sofía Bordenave – Argentina – 2021 – 73’

Husek, de Daniela Seggiaro – Argentina – 2021 – 89’

La luna representa mi corazón / The Moon Represents My Heart, de Juan Martín Hsu – Argentina, Taiwán – 2021 – 103’

Las cercanas / Near and Dear, de María Álvarez – Argentina – 2021 – 81’

Matar a la bestia / To Kill the Beast, de Agustina San Martín – Argentina, Brasil, Chile – 2021 – 79’

Metok, de Martín Solá – Argentina, Italia, Tíbet – 2021 – 61’

Noh, de Marco Canale, Juan Fernández Gebauer, Ignacio Ragone – Argentina, Japón, Alemania – 2021 – 75’

Punto rojo / Red Point, de Nic Loreti – Argentina – 2021 – 80’

Reloj, soledad / Clock, Solitude, de César González – Argentina – 2021 – 70’

Una escuela en Cerro Hueso / A School in Cerro Hueso, de Betania Cappato – Argentina – 2021 – 70’

Competencia Argentina – Fuera de Competencia

Las noches son de los monstruos / The Nights Belong to Monsters, de Sebastián Perillo – Argentina – 2021 – 97’

Nuestros días más felices / Our Happiest Days, de Sol Berruezo Pichon-Rivière – Argentina – 2021 – 100’

Competencia Argentina de Cortos

El espacio sideral / The Sidereal Space, de Sebastián Schjaer – Argentina – 2021 – 17’

Engomado / Stuck, de Toia Bonino, Marcos Joubert – Argentina – 2021 – 15’

Érase una vez en Quizca / Once Upon a Time in Quizca, de Nicolás Torchinsky – Argentina – 2021 – 12’

Fuera del área de cobertura / Outside the Coverage Area, de Agustina Wetzel – Argentina – 2021 – 29’

Las máquinas tristes / Sad Machines, de Paola Michaels – Argentina – 2021 – 9’

Le Vortex Monopolaire / The Monopole Vortex, de Luciano Onetti – Argentina, Estados Unidos, Francia, Italia – 2021 – 15’

Luto / Mourning, de Pablo Martín Weber – Argentina – 2021 – 28’

Un cráneo / A Skull, de Mariano Cócolo – Argentina – 2021 – 4’

Competencia Argentina de Cortos – Fuera de Competencia

Lobo solitario / Lone Wolf, de Javier Beltramino – Argentina, Bélgica, México – 2021 – 18’

Competencia Estados Alterados

A Night of Knowing Nothing, de Payal Kapadia – Francia, India – 2021 – 96’

All Light, Everywhere, de Theo Anthony – Estados Unidos – 2021 – 109’

Condition d’élévation / State of Elevation, de Isabelle Prim – Francia – 2021 – 20’

Dark Light Voyage, de Tin Dirdamal, Eva Cadena – México, Vietnam – 2021 – 66’

Eles transportan a norte / They Carry Death, de Samuel Delgado, Helena Girón – España, Colombia – 2021 – 75’

No táxi do Jack / Jack’s Ride, de Susana Nobre – Portugal – 2021 – 70’

Nuclear Family, de Travis Wilkerson, Erin Wilkerson – Estados Unidos – 2021 – 93’

Orpheus / Орфей, de Vadim Kostrov – Rusia – 2021 – 116’

Outside Noise, de Ted Fendt – Alemania, Austria, Corea del Sur – 2020 – 61’

PR1NC3S4, de Raúl Perrone – Argentina – 2021 – 67’

Sexo desafortunado o porno loco / Bad Luck Banging or Loony Porn, de Radu Jude – Rumania, Croacia, República Checa, Luxemburgo – 2021 – 106’

Ste. Anne, de Rhayne Vermette – Canadá – 2021 – 90’

Sycorax, de Lois Patiño, Matías Piñeiro – España – 2021 – 21’

Competencia En Tránsito / Work in Progress

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado / Something New, Something Old, Something Borrowed, de Hernán Rosselli – Argentina

Desierto verde / Green Desert, de Meliza Rojas Cancino – Chile

El hincha / Prodigal Son, de Renzo Cozza – Argentina

Errante. La conquista del hogar/ Wanderer. The Conquest of Home, de Adriana Lestido – Argentina

La Edad Media / The Middle Ages, de Luciana Acuña, Alejo Moguillansky – Argentina

La luz de Masao Nakagawa / The Light of Masao Nakagawa, de Hideki Nakazaki – México, Perú

Las almas / The Souls, de Laura Basombrío – Argentina

Los Bilbao / The Bilbaos, de Pedro Speroni – Argentina

Luces y sombras / Lights and Shadows, de Manuel Ferrari – Argentina

Luminum, de Maximiliano Schonfeld – Argentina

Monólogo colectivo / Collective Monologue, de Jessica Sarah Rinland – Argentina

Todo nuevo / Brand New Everything, de Guillermina Pico – Argentina

PANORAMA

Autoras y Autores

Una mujer / A Woman, de Jeanine Meerapfel – Alemania, Argentina – 2020 – 104’ (Autoras y Autores – Película de Apertura)

After Blue (Paradis Sale) / After Blue (Dirty Paradise), de Bertrand Mandico – Francia – 2021 – 130´

Ahed’s Knee / Ha’berech, de Navad Lapid – Francia, Alemania, Israel – 2021 – 109’

Compartment No. 6 / Hytttti nro 6, de Juho Kuosmanen – Finlandia, Rusia, Estonia, Alemania – 2021 – 107´

Drive my Car, de Ryusuke Hamaguchi – Japón – 2021 – 179´

El poder del perro /The Power of the Dog, de Jane Campion – Nueva Zelanda, Australia – 2021 – 126´

Fue la mano de Dios / È stata la mano di Dio, de Paolo Sorrentino – Italia – 2021 – 130´

Hygiène sociale / Social Hygiene, de Denis Côté – Canadá – 2021 – 76´

Il buco / The Hole, de Michelangelo Frammartino – Italia, Alemania, Francia – 2021 – 93´

In Front of Your Face / Dangsin-eolgul-apeseo, de Hong Sangsoo – Corea del Sur – 2021 – 85´

La isla de Bergman / Bergman Island, de Mia Hansen-Løve – Francia, Bélgica, Alemania, Suecia – 2021 – 112´

Memoria, de Apichatpong Weerasethakul – Colombia, Tailandia, Francia, Alemania, México, Qatar – 2021 – 136´

Rey Richard: Una familia ganadora / King Richard, de Reinaldo Marcus Green – Estados Unidos – 2021 – 138´

The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal – Estados Unidos, Grecia – 2021 – 121´

The Taking, de Alexandre O. Philippe – Estados Unidos – 2020 – 76´

Train Again, de Peter Tscherkassky – Austria – 2021 – 20´

Veneciafrenia / Venicephrenia, de Álex de la Iglesia – España – 2021 – 80´

Vortex, de Gaspar Noé – Francia – 2021 – 145´

Mar de Chicas y Chicos

Fortune Favors Lady Nikuko / Gyoko no Nikuko-chan, de Ayumu Watanabe – Japón – 2021 – 97’

Kids Are Fine / Ah-ee-deul-eun-jeul-gup-da, de Lee Ji-won – Corea del Sur – 2021 – 103’

Kiko et les animaux / Kiko and the Animals, de Yawen Zheng – Francia, Suiza – 2020 – 7’

Loop, de Pablo Polledri – Argentina, España – 2020 – 8’

Papá consiguió trabajo en Marte / Dad Got a Job in Mars, de Joaquín Zelaya, Damián Galateo – Argentina – 2021 – 13’

Un caillou dans la chaussure / A Stone in the Shoe, de Éric Montchaud – Francia, Suiza – 2020 – 12’

Hora Cero

Mad God, de Phil Tippett – Estados Unidos – 2021 – 84’

Midnight / Mi-deu-nai-teu, de Kwon Oh-seung – Corea del Sur – 2021 – 103´

Shark: The Beginning / Sya-keu-deo-bi-gi-ning, de Chae Yeo-jun – Corea del Sur – 2021 – 108’

Titane, de Julia Ducornau – Francia – 2020 – 108’

Banda Sonora Original (BSO) presenta

Panash, de Christoph Behl – Argentina – 2021 – 89’

Retratos: Documentales de artistas

Chango, la luz descubre / Chango, the Light Uncovers, de Alejandra Martín, Paola Rizzi – Argentina – 2021 – 85’

Hugo in Argentina, de Stefano Knuchel – Suiza – 2021 – 97´

María Luisa Bemberg: El eco de mi voz / María Luisa Bemberg: The Echo of My Voice, de Alejandro Maci – Argentina – 2021 – 90’

Tres en la deriva del acto creativo, de Fernando E. Solanas – Argentina – 2021 – 96’ (Película de Apertura del Festival)

FOCOS Y RETROSPECTIVAS

Poesía de lo cotidiano: Los primeros films de Helke Misselwitz

Herzsprung, de Helke Misselwitz – Alemania – 1992 – 87’

Bulky Trash / Sperrmüll, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1990 – 78´

Who’s Afraid of the Bogeyman / Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1989 – 52’

After Winter Comes Spring / Winter Adé, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1988 – 116’

TangoDream / TangoTraum, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1985 – 18´

Tango, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1985 – 6’

35 Photos / 35 Fotos, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1984-1985 – 7’

Nude Photography–e.g., Gundula Schulze / Aktfotografifie–z.B. Gundula Schulze, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1983 – 12’

The Marx Family / Marx-Familie, de Helke Misselwitz – República Democrática Alemana – 1983-1988 – 6’

Retrospectiva Machiko Kyō

A Woman’s Testament / Jokyo, de Kozaburo Yoshimura, Yasuzô Masumura, Kon Ichikawa – Japón – 1960 – 100’

Floating Weeds / Ukigusa, de Yasujiro Ozu – Japón – 1959 – 119´

The Key / Kagi, de Kon Ichikawa – Japón – 1959 – 105’

Gate of Hell / Jigokumon, de Teinosuke Kinugasa – Japón – 1953 – 89’

Older Brother, Younger Sister / Ani Imouto, de Mikio Naruse – Japón – 1953 – 93´

Ugetsu / Ugetsu monogatari, de Kenji Mizoguchi – Japón – 1953 – 97’

Tales of Genji / Genji monotagari, de Kozaburo Yoshimura – Japón – 1951 – 124’

Cortometrajes animados argentinos recuperados

Aventuras de Perico en la historia argentina, de Rodolfo de Luca – Argentina – 1970 – 10’

Caraballo mató un gallo, de Simón Feldman – Colombia, Argentina – 1976-1983 – 7’

El día del caramelo, de Héctor “Kalondi” Compaired – Argentina – 1976 – 12’

El zorro y los presumidos, de Simón Feldman – Argentina – 1975 – 10’

Estás creciendo, de Ricardo Alventosa – Argentina – 1972 – 10’

Centenario de Fernando Fernán Gómez

Manicomio, de Fernando Fernán Gómez, Luis María Delgado – España – 1954 – 80’

Jean-Luc Godard: El libro de imagen

El libro de imagen / Le Livre d’image, de Jean-Luc Godard – Francia, Suiza – 2018 – 88’

Tributo a Manny Farber

Negative Space, de Christopher Petit – Reino Unido – 2000 – 39’

Untitled: New Blue, de Paul Schrader – Reino Unido – 1995 – 5’

Y ahora elogiemos las películas / Let Us Now Praise Movies, de Nicolás Zukerfeld – Argentina – 2017 – 15’

FUNCIONES INSTITUCIONALES

35° Premio Georges Méliès – Concurso de Cortometrajes

Historias Breves 19

Ahí vienen, de Lucas García, Pedro Ponce – 14’

Borderline, de Rocío González – 12’

Club nocturno, de Gonzalo Bazillo – 15’

Después de las 12, de Sofía Szelske – 14’

Errantes, de Carla Finco – 14’

Palito Bombón Helado, de Lucía Paz – 14’

Rosita, de Lucía Ravanelli – 15’

Muestra ENERC

Cuarto oscuro, de Erik Freund – 13’

Distancias, de Pablo Alejandro Aramayo – 14’

El halcón, de Fernando Caruso – 15’

Esta herida cuando no cicatriza se vuelve piedra, de Nicolás Turjanski – 13’

Hambre, de Diana Quiroga – 12’

Sunchos van, de Carolina Costa Fernández – 12’

Pantalla UBA – Afuera el sol estalla

Ayllu, de Giselle Carrazco Cochachin, Mauricio Clavijo Velasco, Quimey Muscio – 7’

Betti, de Nina Marchi – 11’

Crónicas indelebles, de Camila Beccaria – 3’

Cuerpolígono, de Ángel Gallegos, Sofía Basail, Octavio Ferrari, Violeta Fontenla – 2’

El fin de los temas, de Ignacio Dagostino, Angelbert Evia, Lenny Forster, Florencia González, Victoria Robin, Tiago Picolo – 2’

El último viaje de mi abuelo (y otras formas de partir), de Candela Robles, Ivana Kairiyama, Carmela Favier, Gonzalo Gelpi – 5’

Franca, mi amiga la ballena, de Laura Paulina López Valencia – 10’

Koren, de Vera Concilio, Milena Pellettieri, Thais Servin – 3’

Luces ciegas, de Quimey Muscio – 6’

Luna de sangre, de Julieta Carla Pileci – 5’

Mientras recuerdo el salir, de Iván Egurza – 4’

Mucho tiempo por hoy, de Corina Safar, Inti Patrón, Camila Ruggiero, Florencia Gold – 3’

No podría, de Giselle Carrazco Cochachin, Mauricio Clavijo Velasco – 8’

No se puede ver el sol o morir por mucho tiempo, de Emiliano Campos – 4’

Pandemia, de Valeria Lee – 1’

Ramal Infinito, de Arturo Spano – 3’

Solo el viento, de Rocío Ailén Elisii – 4’

Un bacio, de Ailen Miglioranza, María Belén Balzani, Valentina María Scala Federici – 8’

Cortos del Programa de Cine UTDT

Amor de verano, de Eline Marx – 21’

Esta no es una historia sobre China, de Francisca Jiménez Ortegate – 16’

Los confidentes, de Nicolás Turjanski – 8’

Los nidos, de Sofía Brihet – 11’

Meu pai, a câmera e eu (Mi padre, la cámara y yo), de Felipe Camargo de Moura Campos – 16’

Para ella, de Camila Meyer – 14’

14° Edición de 24 horas de Cine Nacional

TRAYECTORIAS Y HOMENAJES

Trayectoria: Félix “Chango” Monti

Al final del túnel, de Rodrigo Grande – 2016 – 120’

El viaje, de Fernando “Pino” Solanas – 1992 – 136’

Trayectoria: Annamaría Muchnik

Trayectoria: Pepe Soriano

La Patagonia rebelde, de Héctor Olivera – 1974 – 103’

Lugares comunes, de Adolfo Aristarain – 2002 – 108’

Homenaje: David “Coco” Blaustein

Botín de guerra, de David “Coco” Blaustein – 2000 – 117’

Cazadores de utopías, de David “Coco” Blaustein – 1995 – 152’

Porotos de soja, de David “Coco” Blaustein, Osvaldo Daicich – 2009 – 98’

Se va a acabar, de Andrés Cedrón, David “Coco” Blaustein – 2021 – 115’

Homenaje: Jorge Coscia

Luca vive, de Jorge Coscia – 2002 – 111’

Sentimientos: Mirta de Liniers a Estambul, de Guillermo Saura, Jorge Coscia – 1987 – 97’

Homenaje: Paola Suárez

Atlántida, de Inés María Barrionuevo – 2014 – 79’

El otro verano, de Julián Giulianelli – 2018 – 71’

NOCHES MARPLATENSES

El desarmadero, de Eduardo Pinto

Ex casados, de Sabrina Farji

Causalidad, de WHO

CLINT EASTWOOD: UN LEGADO CINEMATOGRÁFICO – CELEBRANDO SUS 50 AÑOS DE CINE

Harry el sucio / Dirty Harry, de Clint Eastwood – 102’

Francotirador / American Sniper, de Clint Eastwood – 132’

Gran Torino, de Clint Eastwood – 117’

Los imperdonables / Unforgiven, de Clint Eastwood – 131’

Los puentes de Madison / The Bridges of Madison County, de Clint Eastwood – 135’

Sully: Hazaña en el Hudson / Sully, de Clint Eastwood – 96’

La mula / The Mule, de Clint Eastwood – 117’