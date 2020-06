2do Capítulo de “Meet n´ Music» de Ignacio Subiros

El músico y productor marplatense Ignacio Subiros, subió a la redes la segunda entrega del proyecto “Meet n´ Music”, donde vuelven a tomar protagonismo de forma paralela, las pasiones, las emociones, las metas y los sueños por cumplir.

“El futbol y la musica posiblemente estén unidos por un mismo lazo….”

Músicos que participaron: Jose Estragos (Madrid), Fernando Abad (Madrid), Martin Muollo (Mar del plata – Madrid), y Mariano Quintana (Mar del plata – Madrid)

«En lo personal, siempre interprete a la música como una herramienta que no solo me sirvió para aprender mas del otro, sino para crecer, gracias al otro … Fue por todo esto que en las ultimas semanas me propuse llevar a cabo una idea, con la cual pudiera “alimentarme” de todo eso, pero dándole un giro diferente…De esta idea nacio «Meet n Music». comentó Ignacio de Home Town Studios

La primera entrega de «Meet n Music» fué la versión de “Angels” de Robbie Williams, donde se contactó con músicos de distintas partes del mundo, que le mandaron videos con sus partes. Y hasta obtuvo el permiso para usar la voz original de Robbie Williams, de un live con sus fans.

PH Hugo Grassi